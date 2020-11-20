Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы поздравили работников транспорта с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы поздравили работников транспорта с профессиональным праздником

Кирилл Николаев

Город

В пятницу, 20 ноября, отмечается День работника транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Данный праздник отмечается впервые. Закрепить эту дату в календаре распорядился премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Как сообщили в департаменте транспорта, 20 ноября выбрано неслучайно. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере — Управление водных и сухопутных коммуникаций.

Дептранс поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

— Спасибо нашим профессионалам за бесконечное движение города и самые комфортные поездки, — говорится в сообщении.

Ранее москвичам напомнили, что вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год c 21 ноября.

Читайте также: Еще девять станций метро планируют открыть в Москве в 2021 году

поздравление с праздникомДепартамент транспорта МосквыМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Все мнения
О проекте