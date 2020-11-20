Власти Москвы поздравили работников транспорта с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В пятницу, 20 ноября, отмечается День работника транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Данный праздник отмечается впервые. Закрепить эту дату в календаре распорядился премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Как сообщили в департаменте транспорта, 20 ноября выбрано неслучайно. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере — Управление водных и сухопутных коммуникаций.

Дептранс поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

— Спасибо нашим профессионалам за бесконечное движение города и самые комфортные поездки, — говорится в сообщении.

Ранее москвичам напомнили, что вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год c 21 ноября.

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