Еще девять станций метро планируют открыть в Москве в 2021 году

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В Москве в 2021 году планируют открыть девять станций метро, которые будут расположены на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в следующем году специалисты проведут работы на БКЛ метро.

— Девять станций мы хотим построить и подготовить к вводу в эксплуатацию. Это будут четыре станции юго-западного участка — «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково». А также три станции на юге — «Калужская», «Зюзино», «Улица Новаторов» и две станции западного участка — «Терехово» и «Кунцевская», — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что ввод станций поможет запустить движение по половине БКЛ между «Савеловской» и «Каховской». В марте 2021 года завершатся работы по проходке тоннелей БКЛ. Большинство из девяти станций откроют в IV квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что девять пешеходных переходов построят в Москве в 2021 году.

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