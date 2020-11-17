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Еще девять пешеходных переходов построят в Москве в 2021 году
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Еще девять пешеходных переходов построят в Москве в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути появились в 2020 году в столице. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, мэр города Сергей Собянин принимал решение об их строительстве на основании обращений граждан.

Также в этом году возвели надземный переход через пути Смоленского направления МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта со стороны улицы Василисы Кожиной, 13. Строительство подземного перехода через Лианозовский проезд в районе станции Лианозово первого маршрута МЦД завершили в 2020 году.

Отмечается, что в короткие сроки рабочие построили подземный переход через пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино к станции «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщается в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

Также для жителей столицы открыли переход через Павелецкое направление МЖД от Варшавского шоссе до Загородного шоссе.

— В 2021 году начнется строительство еще девяти пешеходных переходов, — уточнил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что монолитные работы на станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы планируют закончить в начале 2021 года.

Читайте также: Движение на отремонтированной части Большого Каменного моста откроется в декабре

пешеходные переходыМосквастроительство
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