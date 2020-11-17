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Конструкции станции БКЛ столичного метро «Улица Новаторов» готовы на 75 процентов
/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Конструкции станции БКЛ столичного метро «Улица Новаторов» готовы на 75 процентов

Юлия Ямпольская

Город

Монолитные работы на станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы планируют закончить в начале 2021 года. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, основные монолитные конструкции готовы на 75 процентов. На данный момент там идет подготовка к отделочным работам.

— В ближайшее время начнется монтаж эскалаторов в первом вестибюле, — цитирует Бочкарева Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы .

Также стало известно, что на станции специалисты начали монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции, которая необходима для подключения к электросетям.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, подстанция нужна для преобразования и распределения электроэнергии, которая обеспечивает работу всех систем станции без перебоев.

Станция «Улица Новаторов» БКЛ столичного метростанет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии.

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