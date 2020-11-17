Конструкции станции БКЛ столичного метро «Улица Новаторов» готовы на 75 процентов

/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Монолитные работы на станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы планируют закончить в начале 2021 года. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, основные монолитные конструкции готовы на 75 процентов. На данный момент там идет подготовка к отделочным работам.

— В ближайшее время начнется монтаж эскалаторов в первом вестибюле, — цитирует Бочкарева Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы .

Также стало известно, что на станции специалисты начали монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции, которая необходима для подключения к электросетям.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, подстанция нужна для преобразования и распределения электроэнергии, которая обеспечивает работу всех систем станции без перебоев.

Станция «Улица Новаторов» БКЛ столичного метростанет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии.

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