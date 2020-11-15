Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Западный участок Большой кольцевой линии метро готов на 60 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Западный участок Большой кольцевой линии метро готов на 60 процентов

Вероника Кузьминова

Город

Западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы готов на 60 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о четырех станциях: «Карамышевская» («Улица Народного Ополчения»); «Мневники» (бывшая «Карамышевская»); «Терехово» (бывшая «Мневники») и «Кунцевская».

— На западном участке Большой кольцевой линии завершены все тоннелепроходческие работы, ведется строительство станций. Две из них вышли на финальную стадию строительства, еще две — активно строятся, — приводятся слова Бочкарева на сайте столичного стройкомплекса.

Уточняется, что на станциях «Терехово» и «Кунцевская» идет установка монолитных конструкций.

Ранее сообщалось, что строительство станции БКЛ метро «Сокольники» завершено на 50 процентов.

Читайте также: Три новые станции БКЛ столичного метро подготовят к запуску до конца года

строящиеся станции метроБКЛАндрей Бочкарев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Отчего мы стали так скучны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте