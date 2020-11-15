Западный участок Большой кольцевой линии метро готов на 60 процентов
Западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы готов на 60 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Речь идет о четырех станциях: «Карамышевская» («Улица Народного Ополчения»); «Мневники» (бывшая «Карамышевская»); «Терехово» (бывшая «Мневники») и «Кунцевская».
— На западном участке Большой кольцевой линии завершены все тоннелепроходческие работы, ведется строительство станций. Две из них вышли на финальную стадию строительства, еще две — активно строятся, — приводятся слова Бочкарева на сайте столичного стройкомплекса.
Уточняется, что на станциях «Терехово» и «Кунцевская» идет установка монолитных конструкций.
Ранее сообщалось, что строительство станции БКЛ метро «Сокольники» завершено на 50 процентов.
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