Западный участок Большой кольцевой линии метро готов на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы готов на 60 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о четырех станциях: «Карамышевская» («Улица Народного Ополчения»); «Мневники» (бывшая «Карамышевская»); «Терехово» (бывшая «Мневники») и «Кунцевская».

— На западном участке Большой кольцевой линии завершены все тоннелепроходческие работы, ведется строительство станций. Две из них вышли на финальную стадию строительства, еще две — активно строятся, — приводятся слова Бочкарева на сайте столичного стройкомплекса.

Уточняется, что на станциях «Терехово» и «Кунцевская» идет установка монолитных конструкций.

Ранее сообщалось, что строительство станции БКЛ метро «Сокольники» завершено на 50 процентов.

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