Андрей Бочкарев: Станция «Сокольники» БКЛ метро готова наполовину

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Строительство станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Сокольники» завершено на 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 10 ноября.

По его словам, специалисты почти завершили устройство ограждающих конструкций котлована и закончили разрабатывать грунт.

— Общая строительная готовность станции составляет порядка 50 процентов, — сказал Андрей Бочкарев.

Он добавил, что работа продвигается хорошими темпами, несмотря на строительство в сложных условиях среди городской застройки.

В ближайшее время строители начнут работу по созданию пересадки между станциями БКЛ «Сокольники» и действующей на красной ветке метро, передает слова заммэра Интерфакс.

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