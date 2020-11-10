Андрей Бочкарев: Станция «Сокольники» БКЛ метро готова наполовину
Строительство станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Сокольники» завершено на 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 10 ноября.
По его словам, специалисты почти завершили устройство ограждающих конструкций котлована и закончили разрабатывать грунт.
— Общая строительная готовность станции составляет порядка 50 процентов, — сказал Андрей Бочкарев.
Он добавил, что работа продвигается хорошими темпами, несмотря на строительство в сложных условиях среди городской застройки.
В ближайшее время строители начнут работу по созданию пересадки между станциями БКЛ «Сокольники» и действующей на красной ветке метро, передает слова заммэра Интерфакс.
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