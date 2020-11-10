Власти Москвы заявили, что не планируют останавливать строительство из-за COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице не планируют останавливать строительство из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 10 ноября.

По его словам, в столице наблюдается нехватка рабочей силы, которую собираются восполнять привлечением специалистов из регионов России.

Андрей Бочкарев отметил, что столичные власти держат ситуацию с коронавирусом на стройках на особом контроле, останавливать работы не планируется.

— Проведем максимум мероприятий для того, чтобы сохранить здоровье наших людей, занятых на стройках, чтобы минимизировать заболевания, чтобы строительство не останавливать ни по городскому бюджету, ни по объектам, которые строятся по инвестиционным контрактам за счет частных инвестиций, — сказал заммэра.

Он уточнил, что строительство городских объектов определяет инфраструктуру столицы на десятилетия вперед. Строительство объектов социального назначения и жилого фонда повышает уровень жизни людей.

— Остановка строительства ведет остановку других секторов, поэтому нам очень важно выполнять и городские задачи, и продолжать раскручивать маховик экономики в городе и прилегающих регионах, — цитирует Андрея Бочкарева ТАСС.

Он добавил, что вопрос с нехваткой рабочей силы будет решаться в ближайшее время, чтобы не сбавлять темп работы.

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