Почти 50 социальных объектов построили в Москве в 2020 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве с начала 2020 года построили 48 социальных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 9 ноября.

— За девять месяцев этого года построено восемь школ, 16 детских садов, девять объектов здравоохранения, девять спортивных сооружений и шесть объектов культуры, — сказал заммэра.

Он отметил, что столичное правительство уделяет большое внимание возведению социальных объектов в шаговой доступности от жилых зон.

По словам Андрея Бочкарева, около 75 процентов москвичей могут быстро и удобно добраться до школы, сада или поликлиники, не используя при этом общественный транспорт.

Около половины соцобъектов строятся в Москве за счет инвесторов, передает слова заммэра пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

Читайте также: За три года в ТиНАО построят 77 километров дорог