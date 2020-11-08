Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За три года в ТиНАО построят 77 километров дорог. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, средства на реализацию проектов выделят в рамках Адресной инвестиционной программы.

— Также за счет бюджетных средств построят десять искусственных сооружений и четыре пешеходных перехода, — добавил заммэра.

По его словам, ключевым проектом для присоединенных территорий остается строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Большое внимание уделят поперечным связям — благодаря их появлению жители Троицкого и Новомосковского округов смогут быстрее добираться до соседних поселений, минуя крупные магистрали.

Как уточнил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, всего за восемь лет в Новой Москве построено порядка 250 километров дорог. Их появление способствует росту инвестиционной привлекательности двух самых молодых округов города.

— Всего в развитие Новой Москвы вложено 1,85 триллиона рублей, — сказал он.

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