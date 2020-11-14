Три новые станции БКЛ столичного метро подготовят к запуску до конца года
Три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена подготовят к открытию до конца года. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что станции «Мневники» и «Карамышевская» находятся в финальной стадии готовности. По его словам, специалисты заканчивают архитектурно-отделочные работы. Также там идет благоустройство территории.
На станции «Мневники» на 90 процентов выполнили верхнее строение пути, заканчивают монтаж инженерных систем, а также систем видеонаблюдения и контроля доступа.
На станции «Карамышевская» подходят к завершению работы по возведению вестибюлей. Один из них будет соединен с будущей станцией Рублево-Архангельской линии.
На данный момент готовится к запуску и станция «Электрозаводская», которая находится на северо-восточном участке БКЛ.
— Таким образом, мы планируем запустить в этом году в общей сложности девять станций, шесть из которых уже открыты, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что строительство станции БКЛ метро «Сокольники» завершено на 50 процентов.
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