Три новые станции БКЛ столичного метро подготовят к запуску до конца года

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Три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена подготовят к открытию до конца года. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что станции «Мневники» и «Карамышевская» находятся в финальной стадии готовности. По его словам, специалисты заканчивают архитектурно-отделочные работы. Также там идет благоустройство территории.

На станции «Мневники» на 90 процентов выполнили верхнее строение пути, заканчивают монтаж инженерных систем, а также систем видеонаблюдения и контроля доступа.

На станции «Карамышевская» подходят к завершению работы по возведению вестибюлей. Один из них будет соединен с будущей станцией Рублево-Архангельской линии.

На данный момент готовится к запуску и станция «Электрозаводская», которая находится на северо-восточном участке БКЛ.

— Таким образом, мы планируем запустить в этом году в общей сложности девять станций, шесть из которых уже открыты, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что строительство станции БКЛ метро «Сокольники» завершено на 50 процентов.

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