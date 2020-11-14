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Три новые станции БКЛ столичного метро подготовят к запуску до конца года
/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Три новые станции БКЛ столичного метро подготовят к запуску до конца года

Юлия Ямпольская

Город

Три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена подготовят к открытию до конца года. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что станции «Мневники» и «Карамышевская» находятся в финальной стадии готовности. По его словам, специалисты заканчивают архитектурно-отделочные работы. Также там идет благоустройство территории.

На станции «Мневники» на 90 процентов выполнили верхнее строение пути, заканчивают монтаж инженерных систем, а также систем видеонаблюдения и контроля доступа.

На станции «Карамышевская» подходят к завершению работы по возведению вестибюлей. Один из них будет соединен с будущей станцией Рублево-Архангельской линии.

На данный момент готовится к запуску и станция «Электрозаводская», которая находится на северо-восточном участке БКЛ.

— Таким образом, мы планируем запустить в этом году в общей сложности девять станций, шесть из которых уже открыты, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что строительство станции БКЛ метро «Сокольники» завершено на 50 процентов.

Читайте также: Сергей Собянин сообщил о планах достроить три новые станции на МЦД-2 в 2021 году

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