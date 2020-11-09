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Сергей Собянин сообщил о планах достроить три новые станции на МЦД-2 в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил о планах достроить три новые станции на МЦД-2 в 2021 году

Кирилл Николаев

Город

В течение 2021 года в столице планируется достроить три новые станции на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в понедельник, 9 ноября, в своем Twitter-аккаунте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, речь идет о станциях Щукинская, Печатники и Марьина Роща. В радиусе этих станций проживает около 600 тысяч горожан.

Сергей Собянин добавил, что со станций Марьина Роща и Печатники можно будет пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и Большой кольцевой линии (БКЛ). С Щукинской по принципу «сухие ноги» можно будет перейти на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее мэр Москвы заявил, что участок Большой кольцевой линии (БКЛ) «Лефортово» — «Савеловская» достроят к 2022 году.

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МЦДМоскваСергей Собянин
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