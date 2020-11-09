Сергей Собянин: Участок БКЛ «Лефортово» — «Савеловская» достроят к 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Савёловская Карта всех событий

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) «Лефортово» — «Савеловская» достроят к 2022 году. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, строительство данного участка БКЛ ведется в три этапа. Первый этап от «Нижегородской» до «Электрозаводской» уже сдан. В настоящее время там курсируют поезда до «Лефортово».

— До «Электрозаводской» будет сдан до конца этого года. Следующий участок самый сложный — от «Лефортово» до «Савеловской», проходка вся реализована, идет строительство станций, — цитирует Сергея Собянина Интерфакс.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство участка БКЛ метро от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» было начато в 2015 году. Его длина составляет 14 километров. На участке будет семь станций: «Нижегородская»,«Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща». Станция «Сокольники» расположена у главного входа в одноименный парк. Она будет иметь два вестибюля. Горожане смогут пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии метро.

Читайте также: Петр Бирюков: Благоустройство территории возле станции БКЛ «Улица Новаторов» выполнено на 70 процентов