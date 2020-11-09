Петр Бирюков: Благоустройство территории возле станции БКЛ «Улица Новаторов» выполнено на 70 процентов

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро «Улица Новаторов» выполнены на 70 процентов. Как рассказал в понедельник, 9 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы проходят на улице Академика Пилюгина.

— Уже завершено устройство подземной кабельной канализации, куда будут перенесены все воздушные линии, — сообщил заммэра.

Он отметил, что в порядок приводят все пешеходные маршруты.

— В частности, сделаны новые удобные тротуары, установлено 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, — рассказал Петр Бирюков.

Для пассажиров общественного транспорта поставят восемь современных остановочных павильонов, в которых можно будет подождать автобус, воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильный телефон.

Запланирована также установка зарядного устройства для электромобилей.

Работы на улице Академика Пилюгина завершат до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.

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