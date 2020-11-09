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Петр Бирюков: Благоустройство территории возле станции БКЛ «Улица Новаторов» выполнено на 70 процентов
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Петр Бирюков: Благоустройство территории возле станции БКЛ «Улица Новаторов» выполнено на 70 процентов

Василиса Чернявская 

Город

Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро «Улица Новаторов» выполнены на 70 процентов. Как рассказал в понедельник, 9 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы проходят на улице Академика Пилюгина.

— Уже завершено устройство подземной кабельной канализации, куда будут перенесены все воздушные линии, — сообщил заммэра.

Он отметил, что в порядок приводят все пешеходные маршруты.

— В частности, сделаны новые удобные тротуары, установлено 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, — рассказал Петр Бирюков.

Для пассажиров общественного транспорта поставят восемь современных остановочных павильонов, в которых можно будет подождать автобус, воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильный телефон.

Запланирована также установка зарядного устройства для электромобилей.

Работы на улице Академика Пилюгина завершат до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.

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