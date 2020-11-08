Четыре крупных моста отремонтировали в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северянинский путепровод Карта всех событий

Движение по четырем мостам в Москве восстановили после завершения ремонта на них. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет об Андреевском и Северянинском путепроводах, Рижской эстакаде и эстакаде у делового центра «Москва-Сити».

— Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повысит эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшит воздействие от механических нагрузок, — приводятся слова Бирюкова на официальном сайте мэра Москвы.

На мостах уложили новое асфальтобетонное покрытие. Общая площадь ремонтных работ составила 68 тысяч квадратных метров.

По словам Бирюкова, в 2020 году запланирован ремонт более 30 мостов, тоннелей, путепроводов и эстакад. Все работы идут по графику и будут завершены в ближайшее время.

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