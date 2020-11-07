Пятую часть Юго-Восточной хорды в Москве проведут по искусственным сооружениям

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пятую часть Юго-Восточной хорды в столице проведут по искусственным сооружениям. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, она пройдет по эстакадам, мостам и тоннелям.

Бочкарев уточнил, что Юго-Восточная хорда, протяженность которой составит 101 километр, является одним из самых сложных в столице объектов дорожной инфраструктуры. Чтобы вписать хорду в плотную городскую застройку, нужно возвести 59 искусственных сооружений.

— Строительная готовность Юго-Восточной хорды составляет уже 34 процента, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он также подчеркнул, что сложность объекта вызвана тем, что строители должны были возвести отдельные участки так, чтобы не пришлось приостанавливать движение на действующих автомагистралях.

Проектированием сложных участков Юго-Восточной хорды занимались специалисты городского инженерного центра «Моспроект-3». Сложные геологические условия заставили инженеров обратиться к нестандартным решениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Юго-Восточная хорда построена на одну треть.

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