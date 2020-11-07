Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пятую часть Юго-Восточной хорды в Москве проведут по искусственным сооружениям
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пятую часть Юго-Восточной хорды в Москве проведут по искусственным сооружениям

Юлия Ямпольская

Город

Пятую часть Юго-Восточной хорды в столице проведут по искусственным сооружениям. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, она пройдет по эстакадам, мостам и тоннелям.

Бочкарев уточнил, что Юго-Восточная хорда, протяженность которой составит 101 километр, является одним из самых сложных в столице объектов дорожной инфраструктуры. Чтобы вписать хорду в плотную городскую застройку, нужно возвести 59 искусственных сооружений.

— Строительная готовность Юго-Восточной хорды составляет уже 34 процента, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он также подчеркнул, что сложность объекта вызвана тем, что строители должны были возвести отдельные участки так, чтобы не пришлось приостанавливать движение на действующих автомагистралях.

Проектированием сложных участков Юго-Восточной хорды занимались специалисты городского инженерного центра «Моспроект-3». Сложные геологические условия заставили инженеров обратиться к нестандартным решениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Юго-Восточная хорда построена на одну треть.

Читайте также: Съезд к станции МЦК «Новохохловская» появится на Юго-Восточной хорде

Юго-Восточная хордаМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте