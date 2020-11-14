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Движение на отремонтированной части Большого Каменного моста откроется в декабре
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Движение на отремонтированной части Большого Каменного моста откроется в декабре

Василиса Чернявская 

Город

Часть Большого Каменного моста, на которой сейчас ведутся ремонтные работы, откроют для движения транспорта в декабре. Как рассказал в субботу, 14 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков, работы закончат раньше запланированного срока.

— Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, в настоящее время идет один из самых сложных этапов: замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара, — сообщил заммэра. — Решение о замене было принято из-за сквозного повреждения металла коррозией, что снизило несущую способность сооружения.

По его словам, всего планируется заменить пять таких конструкций.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Параллельно специалисты ведут монтажотреставрированных гранитных плит, завершается обустройство проезжей части.

— Обновленная часть Большого Каменного моста станет вновь доступна для движения автотранспорта в декабре. После этого начнется ремонт второй половины сооружения, — подчеркнул Петр Бирюков.

Движение пешеходов по тротуару на отремонтированной части будет возобновлено в феврале следующего года.

— Это произойдет после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения, — уточнил он.

Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

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ремонтПетр БирюковБольшой Каменный мост
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