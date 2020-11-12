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Реконструкция платформ началась на Киевском и Казанском вокзалах в Москве
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Реконструкция платформ началась на Киевском и Казанском вокзалах в Москве

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Реконструировать платформы начали на Киевском и Казанском вокзалах столицы. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на сайте Московской железной дороги.

Отмечается, что ремонтные работы на двух пригородных платформах начались, чтобы повысить комфорт пассажиров. Реконструкцию проводят ночью, что не может помешать посадке и высадке горожан, передает

— В ходе работ на платформе №7 (Казанский вокзал) и на платформе №4 (Киевский вокзал) строители заменят бетонные основания, напольное покрытие и специальные ограждения, а также установят новые указатели и скамьи для отдыха пассажиров. На этапе благоустройства на платформах полностью обновят системы освещения, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы должны завершить до конца года.

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ремонтКазанский вокзалКиевский вокзал
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