Реконструкция платформ началась на Киевском и Казанском вокзалах в Москве

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Реконструировать платформы начали на Киевском и Казанском вокзалах столицы. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на сайте Московской железной дороги.

Отмечается, что ремонтные работы на двух пригородных платформах начались, чтобы повысить комфорт пассажиров. Реконструкцию проводят ночью, что не может помешать посадке и высадке горожан, передает

— В ходе работ на платформе №7 (Казанский вокзал) и на платформе №4 (Киевский вокзал) строители заменят бетонные основания, напольное покрытие и специальные ограждения, а также установят новые указатели и скамьи для отдыха пассажиров. На этапе благоустройства на платформах полностью обновят системы освещения, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы должны завершить до конца года.

Читайте также: Подземный переход у Казанского вокзала открыли после ремонта