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Подземный переход у Казанского вокзала открыли после ремонта
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Подземный переход у Казанского вокзала открыли после ремонта

Ростислав Зубков

Транспорт
Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

У Казанского вокзала в центре Москвы вновь открыт подземный пешеходный переход. Об этом пресс-служба департамента транспорта столицы сообщила в воскресенье, 1 ноября, в Telegram-канале.

— Теперь с Новорязанской улицы до станции «Комсомольская» дойти можно всего за несколько минут, — сказали в ведомстве и уточнили, что реконструкция заняла 14 лет.

Подземный переход у Казанского вокзала открыли после ремонтаФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В результате работ были укреплены несущие конструкции, заменена облицовка, обновлены гидроизоляция и освещение, а также размещена навигация. Это позволит быстро и просто ориентироваться на местности.

В дептрансе добавили, что на данный момент в районе площади трех вокзалов (Казанского, Ленинградского и Ярославского) идет строительство эстакады для дополнительных железнодорожных путей Московских центральных диаметров (МЦД).

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