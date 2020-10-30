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Четыре бывших советских кинотеатра открылись в Москве после реконструкции
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Четыре бывших советских кинотеатра открылись в Москве после реконструкции

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Лескова, 14 Карта всех событий

С начала текущего года в Москве в рамках программы реконструкции советских кинотеатров возобновили работу четыре здания: «Эльбрус» в Царицыне, «Будапешт» в Бибиреве, «Нева» в Левобережном и «Рассвет» в Коптеве.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, пока кинопоказы в открывшихся кинотеатрах не проводятся — решение о возобновлении сеансов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

В реконструированных кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы в современно оборудованных кинозалах, посетить досуговые центры, кафе и магазины.

В частности, в кинотеатре «Будапешт» по адресу улица Лескова, дом 14 были заменены несущие конструкции, появились подземный этаж и подземная автостоянка на 78 мест. В здании расположился современный шестизальный кинотеатр, супермаркет, предприятия торговли и услуг, зона фуд-холла.

В программу реконструкции старых кинотеатров включено 39 объектов. При сохранении первоначальной функции они также станут многофункциональными центрами с объектами дополнительного образования и досуга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы отреставрировали фасад кинотеатра «Художественный». За время ремонта на фасаде обновили надписи «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверьми, маскароны, а также барельефы «Селена» и «Гелиос». На стене кинотеатра появилась вывеска с его старым названием — «Художественный электро-театръ».

Читайте также: Завершилась реконструкция кинотеатра «Нева»

Сергей Левкинсоветские кинотеатрыреконструкция кинотеатра
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