Завершилась реконструкция кинотеатра «Нева»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Беломорская улица, 16А Карта всех событий

Разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного кинотеатра «Нева» выдали в Москве. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник, 20 октября.

Здание кинотеатра находится по адресу улица Беломорская, дом № 16а.

— Работы стартовали в конце августа 2018 года. Скоро «Нева» станет районным центром нового типа — многофункциональным общественным пространством шаговой доступности, — сказал Сергей Левкин.

В рамках проекта в здании создали технологический комплекс из четырех зрительных залов. Каждый из них рассчитан на 57 человек. Кроме того, предусмотрены места для маломобильных граждан. Обновленный кинотеатр имеет цифровые кинопроекторы для показа стереоскопических 3D-фильмов.

В центре «Нева» также будут работать творческие мастерские для мастер-классов и лекций. Планируется, что обновленный кинотеатр будут посещать 13–15 тысяч человек в день, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

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