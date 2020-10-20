Москвичи выбрали новое название станции Ховрино Ленинградского направления

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

Жители столицы выбрали новое название для железнодорожной станции Ховрино Ленинградского направления. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 20 октября.

Теперь станция будет называться Грачевская. За это название проголосовали 57 процентов участников опроса на Едином транспортном портале. Выбор такого названия связан с тем, что недалеко от станции располагается парк и усадьба Грачевка.

Название Ховрино перейдет новой станции перспективного третьего маршрута Московских центральных диаметров, которая строится недалеко от переименованной станции.

Железнодорожный остановочный пункт находится от этих транспортных объектов в 30 минутах ходьбы. Поэтому для станции решили придумать новое название, чтобы избежать дезориентации пассажиров.

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