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Москвичи выбрали новое название станции Ховрино Ленинградского направления
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Москвичи выбрали новое название станции Ховрино Ленинградского направления

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное ДегуниноКарта всех событий

Жители столицы выбрали новое название для железнодорожной станции Ховрино Ленинградского направления. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 20 октября.

Теперь станция будет называться Грачевская. За это название проголосовали 57 процентов участников опроса на Едином транспортном портале. Выбор такого названия связан с тем, что недалеко от станции располагается парк и усадьба Грачевка.

Название Ховрино перейдет новой станции перспективного третьего маршрута Московских центральных диаметров, которая строится недалеко от переименованной станции.

Железнодорожный остановочный пункт находится от этих транспортных объектов в 30 минутах ходьбы. Поэтому для станции решили придумать новое название, чтобы избежать дезориентации пассажиров.

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Ховриноновое названиеЛенинградское направление
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