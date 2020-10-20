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Реставрация фасада кинотеатра «Художественный» завершилась в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Реставрация фасада кинотеатра «Художественный» завершилась в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Фасад кинотеатра «Художественный» отреставрировали в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба кинотеатра.

Со здания убрали строительные леса. За время ремонта на фасаде обновили надписи «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверьми, маскароны, а также барельефы «Селена» и «Гелиос». На стене кинотеатра появилась вывеска с его старым названием: «Художественный электро-театръ», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены во время благоустройства в Ананьевском переулке, отреставрировали и вернули на историческое место.

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