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Старинные тротуарные решетки после реставрации вернули в Ананьевский переулок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Старинные тротуарные решетки после реставрации вернули в Ананьевский переулок

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ананьевский переулокКарта всех событий

Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены во время благоустройства в Ананьевском переулке, отреставрировали и вернули на историческое место. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, две уникальные чугунные решетки специалисты нашли под слоем асфальта во время устройства тротуаров.

— Одна из решеток оказалась практически целой, но сильно проржавела, а от световых призм сохранились только остатки. Другая пострадала больше — иллюминаторы и часть самой решетки были утрачены, — сказал заммэра.

Решетки передали реставраторам, которые вернули им первоначальный вид за 1,5 месяца.

Петр Бирюков сообщил, что специалисты очистили находки то грязи и ржавчины, устранили трещины и установили имитации световых призм из триплексного стекла. Заммэра добавил, что решетки с иллюминаторами не будут источниками света, как это было раньше, но станут новой достопримечательностью в районе Сретенки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Петр Бирюковреставрацияблагоустройство
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