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Десятки древних предметов нашли археологи при реставрации Хамовнических казарм
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Десятки древних предметов нашли археологи при реставрации Хамовнических казарм

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 17АКарта всех событий

В Москве при реставрации Хамовнических казарм археологи обнаружили десятки исторических предметов.

Среди находок — части обмундирования и амуниции кавалеристов, нашивки и пуговицы от мундиров, свинцовые пули, части конской сбруи.

Реставрируемое здание находится по адресу Комсомольский проспект, дом № 17а. Работы ведутся здесь с прошлого года, исторический облик специалисты возвращают и внешнему облику, и внутреннему убранству. Кроме того, идут археологические наблюдения.

Находки археологов относят к позапрошлому и прошлому векам. По найденным вещам можно представить, как несли службу, занимались верховой ездой и стрельбой солдаты и офицеры.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, сделанные на территории манежа находки показывают тот период времени, когда Хамовнические казармы использовались по своему прямому назначению.

— Хамовнические казармы появились в начале XIX века на месте бывшей полотняной мануфактуры Тамеса, основанной еще при Петре Первом, — сказал глава департамента.

Он отметил, что Шефский дом, который находится в составе комплекса зданий, являлся домом директора мануфактуры того времени, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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