Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Люсиновская улица Карта всех событий

Главный дом усадьбы Сушкиных-Кеворкова отреставрируют до конца 2021 года. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Объект расположен на Люсиновской улице.

— Реставраторы готовят старейший дом к зиме. В ходе реставрационных работ, начатых в конце зимы 2020 года, специалисты сооружают новую кровлю. Полностью реставрацию планируют завершить в конце следующего года, — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в 2017 году здание пострадало в результате пожара, часть кровли и межэтажных перекрытий разрушились. Первые работы провели в 2018 году, в настоящее время специалисты заменяют поврежденные элементы.

Этот пожар был не первым за историю главного дома, его даже хотели снести, однако в 2013 году взяли под охрану. Ожидается, что работы по кровле завершат до наступления холодов.

Кроме того, фасады будут очищены от старой штукатурки и краски и покрыты новыми слоями, передает агентство городских новостей «Москва».

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