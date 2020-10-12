После реставрации находки археологов вернут на улицы Москвы

Шпаклевщик Шах Ибрагимов приводит в порядок фасад здания в Даевом переулке в центре столицы / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Благоустройство двух переулков в центре города близится к завершению. Подробности этого проекта 12 октября «Вечерней Москве» рассказали в Комплексе городского хозяйства.

Ананьевский и Даев переулки после благоустройства станут новым общественным пространством столичного центра. Здесь делают все возможное, чтобы москвичи и туристы могли комфортно провести время и отдохнуть.

— Работы в этом районе стартовали в феврале, но были приостановлены из-за эпидемической ситуации, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

К благоустройству вернулись в июне. И за этот срок провели большой объем работ: убрали воздушные кабельные линии, спрятав их в коллекторы, расширили тротуары, установили более 120 опор освещения и уличных торшеров. Также в переулках появились скамейки и навигационные стелы, которые помогут лучше ориентироваться москвичам и гостям столицы. Для любителей активного отдыха, когда потеплеет, здесь откроются велопрокат и велопарковки.

Параллельно велись работы в четырех соседних дворах. Здесь привели в порядок проезды и дорожки, оборудовали детские и спортивные площадки. В планах также — высадка деревьев и кустарников.

Не обошлось и без археологических находок. При демонтаже асфальтового покрытия в Ананьевском переулке были найдены исторические решетки со световыми призмами, которые ранее служили для освещения подвалов. 12 октября их после реставрации решили вернуть на место. Артефакты станут еще одной достопримечательностью переулков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по улучшению городской среды в центре города и позволит дополнить ранее выполненные реконструкции улицы Сретенки и Садового кольца. Главное — создать комфортное пешеходное пространство.

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