Новая пешеходная зона у станции метро «Коломенская» появится в декабре

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Коломенская Карта всех событий

Работы по благоустройству территории у станции метро «Коломенская» планируется завершить в декабре. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 12 октября.

По его словам, работы по благоустройству выполнены на 65 процентов. К завершению у станции подземки должна появиться удобная пешеходная зона. Там поменяют тротуарное покрытие и поставят лавочки. В некоторых местах увеличат число пешеходных переходов. В свою очередь на участке от улицы Большие Каменщики до станции метро воздушные кабели уведут под землю.

— Главная задача — создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров. Основными точками притяжения при реконструкции вылетных магистралей являются станции метро и остановки общественного транспорта, которые после завершения работ становятся своеобразными городскими мини-площадями, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

В зоне благоустройства заменят около 40 остановочных павильонов. Новые будут более современными — с доступом к Wi-Fi и зарядке телефона. У станции метро появятся 60 велопарковочных мест, прокаты велосипедов и самокатов.

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