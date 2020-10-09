Пешеходную набережную Москвы-реки обустроят на западе столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Большая Филёвская улица Карта всех событий

В правительстве столицы утвердили проект планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он отметил, что проект поможет создать комфортную среду для будущих жильцов района, где строятся новые жилые комплексы, в их числе «Береговой», Only и «Западный порт».

— Создание новой пешеходной набережной в районе Шелепихинского моста является частью проекта благоустройства территорий, прилегающих к Москве-реке. В рамках проекта под Шелепихинским мостом на правом берегу Москвы-реки планируется создать единое пешеходное озелененное пространство, а вдоль реки будут обустроены беговая и велосипедная дорожки, — уточнил Кузнецов.

По его словам, для того чтобы попасть на другую сторону моста, горожанам не придется искать обходные пути, как они это делают сейчас. Они смогут добраться до нужного места вдоль берега по прогулочной зоне. Москвичи смогут проехать по набережной на велосипеде. Кузнецов добавил, что два наземных пешеходных перехода через Большую Филевскую улицу так же обустроят.

Начальник управления стратегических проектов Москомархитектуры Максим Кандыбайло рассказал, что в столице формируется новая сеть прогулочных и велосипедных маршрутов.

— В результате реконструкции небольшой участок береговой линии протяженностью 240 метров не только свяжет территории по обе стороны моста, но и станет доступным для прогулок. Для этого будет укреплен берег реки, а также построена подпорная стенка протяженностью 226 метров, — сообщил он.

Ранее стало известно, что столичные районы реновации получат авторскую архитектуру. Конкурс находится в стадии подготовки. Планируется, что о нем объявят в ближайшее время.

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