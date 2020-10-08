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Надземный переход появится на пересечении МКАД и Осташковского шоссе
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Надземный переход появится на пересечении МКАД и Осташковского шоссе

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Осташковская улица, 30 Карта всех событий

В рамках проекта реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе возведут надземный переход. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он отметил, что переход шириной три метра и длиной 36,6 метра будет иметь П-образную форму. По словам Кузнецова, кровлю сделают из непрозрачного поликарбоната, что обеспечит тень в жаркую погоду.

— Сама конструкция будет жизнеутверждающего оранжевого цвета. Город под руководством мэра Сергея Собянина большое внимание уделяет безопасности на дорогах, поэтому в каждом районе у нас появляется соответствующая инфраструктура, где-то это наземные переходы, где-то надземные — все зависит от градостроительной ситуации, конечно, — рассказал главный архитектор столицы.

Уточняется, что переход будет расположен около дома №30 по улице Осташковская. Его полностью оборудуют для маломобильного населения, установят лифты.

Ранее Сергей Кузнецов рассказал, что современный культурно-досуговый центр появится рядом с ТРЦ «Гагаринский» на юго-западе столицы. Новое здание соединят с торговым центром с помощью надземного перехода и подземной парковки на 375 мест. Отличительной чертой фасада культурно-досугового центра станут ламели с подсветкой.

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переходСергей Кузнецов, главный архитектор МосквыМосква
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