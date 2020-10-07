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Культурно-досуговый центр с кинотеатром построят в Донском районе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Культурно-досуговый центр с кинотеатром построят в Донском районе Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Вавилова, 3 Карта всех событий

Современный культурно-досуговый центр появится рядом с ТРЦ «Гагаринский» на северо-западе столицы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 7 октября.

Новое здание соединят в торговым центром с помощью надземного перехода и подземной парковки на 375 мест. Отличительной чертой фасада культурно-досугового центра станут ламели с подсветкой.

Культурно-досуговый центр с кинотеатром построят в Донском районе МосквыФото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Первый этаж по аналогии с ТРЦ «Гагаринский». будет застеклен. Боковые стены облицуют темными керамическими плитами. Внутри главным украшением культурно-досугового центра станет большой атриум, где будут размещаться лифты и эскалаторы, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Культурно-досуговый центр с кинотеатром построят в Донском районе МосквыФото: Пресс-служба Москомархитектуры

У входа в здание обустроят площадь со скамейками. Войти в центр можно будет через «Гагаринский» или по пешеходным дорожкам от станции метро «Ленинский проспект».

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Ленинский проспектстроительствоСергей Кузнецов
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