Комплекс офисных зданий построят в Бутырском районе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Огородный проезд Карта всех событий

Комплекс офисных зданий построят в Бутырском районе столицы. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

В рамках создания бизнес-парка в Бутырском районе будет возведен многофункциональный комплекс. На его территории расположатся офисы, магазины, кафе и рестораны.

Два офисных здания высотой 12 этажей появятся на Огородном проезде. Их площадь составит около 44,5 тысячи квадратных метров. Здания оборудуют охранными системами. Из окон офисов будет открываться вид на центральную площадь бизнес-парка и панораму города, сообщает Интерфакс.

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