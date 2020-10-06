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ФОК с бассейном построят в столичном районе Гольяново
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

ФОК с бассейном построят в столичном районе Гольяново

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Алтайская улица, 33/7 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют возвести на улице Алтайской на востоке столицы. Об этом сообщил главных архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 6 октября.

Общая площадь ФОКа составит 4,4 тысячи квадратных метров. Большую часть займут бассейны, которых будет два. Первый — на 25 метров, второй — на 10. Внешний облик здания должен стать ярким объектом архитектуры.

ФОК с бассейном построят в столичном районе Гольяново Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Здание будет иметь интересный архитектурный облик с отсылкой к советскому модернизму. Козырьки будут волнами спускаться к земле, а активное витражное остекление сделает само здание более открытым для окружающей застройки, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

ФОК с бассейном построят в столичном районе Гольяново Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Фасад ФОКа облицуют алюминиевыми панелями. В качестве основного цвета будут использовать белый.

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ФОКрайон ГольяновоСергей Кузнецов
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