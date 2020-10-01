Детский сад и ФОК построят по программе реновации в Ломоносовском районе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Ломоносовский район Карта всех событий

Детский сад на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят по программе реновации в Ломоносовском районе столицы. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, объекты появятся в микрорайоне 15 Ломоносовского района. В детском саду и ФОК будет находиться бассейн.

Левкин добавил, что прилежащую территорию объектов благоустроят. Специалисты установят детские и спортивные площадки, разобьют газоны, посадят цветы и кустарники, сообщает Интерфакс.

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