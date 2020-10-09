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Столичные районы реновации получат авторскую архитектуру
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Столичные районы реновации получат авторскую архитектуру

Юлия Ямпольская

Город

Столица рассматривает возможность разработки индивидуальных авторских проектов для каждого района реновации. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он отметил, что конкурс находится в стадии подготовки. Планируется, что о нем объявят в ближайшее время.

— Готовим конкурс на целые районы реновации. Есть цель, что все районы реновации будут авторской архитектуры, — сказал Кузнецов.

Он также отметил, что старт конкурса запланирован на конец этого года, а концепции общественность увидит уже весной 2021-го.

— Мы рассчитываем на широчайшее вовлечение жителей района, на диалог с ними, а также на вовлечение лучших московских, российских и международных архитекторов. Мы надеемся на масштабное участие и хороший результат, — отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что более 260 семей в ТиНАО переехали в новые квартиры по реновации за год. В новое жилье переедут более 8,4 тысячи семей, 706 жителей из 261 семьи уже оформили права на квартиры. На данный момент еще 70 москвичей из 18 семей оформляют необходимые документы.

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реновацияархитектура и строительствоМосква
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