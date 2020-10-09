Более 260 семей в ТиНАО переехали в новые квартиры по реновации за год

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Щербинка, улица 40 лет Октября Карта всех событий

С начала 2020 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) по программе реновации новые квартиры получила 261 семья. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в новое жилье переедут более 8,4 тысячи семей. Ефимов также добавил, что 706 жителей из 261 семьи уже оформили права на квартиры. На данный момент еще 70 горожан из 18 семей оформляют необходимые документы.

— К началу октября в ТиНАО новые квартиры по программе реновации получили жители 15 домов в поселках Шишкин Лес и Армейский, а также в городском округе Щербинка, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что расселение жителей пяти домов завершили полностью.

— Эти дома расположены по адресам городской округ Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 10, и поселок Армейский, дома 4, 6, 3, 33. В них проживали 215 человек из 75 семей, все они уже переехали в новые квартиры, — рассказал Гаман.

Ранее сообщалось, что новый дом по программе реновации в столичном районе Царицыно достроят в 2020 году. Специалисты закончили работы по установке монолитной конструкции. Они приступили к отделке фасада и квартир. Всего в новом доме будет 239 квартир. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.

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