Дом по программе реновации в Царицыне достроят в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Южный административный округ, район Царицыно Карта всех событий

Новый дом по программе реновации в столичном районе Царицыно планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, специалисты закончили работы по устройству монолитной конструкции. Уже началась отделка фасада и чистовая отделка квартир.

Монолитный дом строят по индивидуальному проекту. В Царицыне появится трехсекционное здание высотой 13–15 этажей. На фасадах установили корзины под кондиционеры. В новом доме будет 239 квартир. В каждой из них остеклят балконы и лоджии.

Территорию вокруг дома благоустроят. Рабочие посадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Дом по реновации в Лосиноостровском районе введут в эксплуатацию в 2021 году