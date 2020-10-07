Дом по реновации в Лосиноостровском районе введут в эксплуатацию в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Лосиноостровский район Карта всех событий

Дом по программе реновации в столичном районе Лосиноостровский введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом в среду, 7 октября, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— На данный момент уже завершается монтаж монолитных конструкций, возводятся внутренние перегородки, оконные проемы, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций, — отметил он.

Дом будет односекционным, его возводят по индивидуальному проекту. При отделке фасадов будут использовать фиброцементные панели и плиты из керамогранита теплых оттенков, они будут напоминать кирпичную кладку.

Объект рассчитан на 90 квартир: 22 однокомнатных, 61 двухкомнатную и семь трехкомнатных. Общая жилая площадь превысит пять тысяч квадратных метров.

Помещения первого этажа сделают нежилыми, там расположатся объекты социального и коммерческого назначения. В вестибюле жилой части появятся комната консьержа, зона почтовых ящиков, кладовая и колясочная.

Новостройку оборудуют системами охраны входа, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Территорию двора благоустроят и озеленят, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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