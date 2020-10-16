Флигель усадьбы Снегирева в Москве отреставрируют
Реставрационные работы во флигеле усадьбы Снегирева в столице начнут в ближайшие две недели. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.
Объект расположен по адресу улица Плющиха, дом № 62, строение 2.
— Собственник получил разрешение Мосгорнаследия на реставрацию флигеля усадьбы Снегирева. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, — отметили в ведомстве.
Здание возвели в конце XIX века, автором проекта стал архитектор Роман Клейн. В рамках работ специалисты воссоздадут деревянный козырек с кронштейнами, отреставрируют декоративные элементы (карнизы, наличники и другие), проведут работы на лестницах и кровле. Реставрацию планируется завершить к сентябрю 2021 года.
Облик памятника архитектура сохранят, реставраторы намерены уделить особое внимание гипсовым элементам: их очистят, вернут им первоначальный облик и установят обратно на фасады флигеля, передает агентство городских новостей «Москва».
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