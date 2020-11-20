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Вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год c 21 ноября
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год c 21 ноября

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, метро Новослободская Карта всех событий

Вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии столичной подземки закроют на год с 21 ноября. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через станцию «Менделеевская».

Отмечается, что при этом поезда будут делать остановку на «Новослободской» — там будет действовать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

В вестибюле специалисты проведут работы по реставрации, а также заменят эскалаторы. Вместо трех их станет четыре. Нынешние эскалаторы используются на «Новослободской» с 1952 года. Новые будут гораздо тише, быстрее, а также смогут перевозить больше людей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во время ремонтных работ пассажирам будут доступны соседние станции подземки — «Белорусская», «Маяковская» и «Достоевская».

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Метрометро «Новослободская»закрыта станция
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