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Более 36 километров путей модернизировали на линиях МЦД с начала года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 36 километров путей модернизировали на линиях МЦД с начала года

Юлия Захарова

Город

Более 36 километров путей модернизировали на действующих линиях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в субботу, 21 ноября, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В 2020 году железнодорожники модернизировали 36,1 километра путей на действующих линиях МЦД-1 и МЦД-2, из них половина — бесстыковые или так называемые бархатные пути, — отметил перевозчик.

В компании добавили, что еще почти 12 километров путей уложили на Киевском направлении МЖД, они лягут в основу будущего МЦД-4. Бесстыковые пути позволят обеспечивать плавное и бесшумное движение путей. Все работы проводились в основном в ночные часы.

Кроме того, рабочие ввели в эксплуатацию два железнодорожных моста. Один из них проходит через реку Москву и соединяет станцию Фили и Белорусский вокзал МЦД-1, другой проходит через реку Незнайку Киевского направления будущего МЦД-4. В настоящее время ведется строительство еще одного моста, автомобильного путепровода и железнодорожной эстакады, говорится на официальном сайте МЖД.

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