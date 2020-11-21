Сергей Собянин подвел итоги года работы МЦД
Первые два маршрута московских центральных диаметров (МЦД) были запущены ровно год назад, 21 ноября 2019 года. Итоги работы проекта подвел мэр столицы Сергей Собянин.
— Год назад столицу и Подмосковье связали Московские центральные диаметры. Транспортный мегапроект, который мы с РЖД и областью сделали в кратчайшие сроки — всего за два года, — отметил глава города на официальной странице «ВКонтакте».
По его словам, МЦД полностью интегрированы в транспортную сеть столицы. Пассажиры могут сделать пересадку на станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), в некоторых местах это можно сделать, не выходя на улицу, благодаря созданию теплых переходов.
Собянин подчеркнул, что маршруты диаметров связывают не только Москву и область. В городе начинают работать межрайонные связи, так что жители и гости столицы могут быстрее попасть из одного отдаленного района в другой.
Всего за год работы МЦД воспользовались свыше 130 миллионов человек. Как добавил мэр Москвы, на маршрутах действует удобная система тарифов и платежей, пересесть на метро можно бесплатно. Это позволило пассажирам сэкономить более 1,5 миллиарда рублей.
Глава города напомнил, что в 2020 году было открыто пять новых вокзалов, также специалисты реконструировали пять станций МЦД. Кроме того, на втором маршруте обновили парк поездов, до конца года обновление завершат и на первом маршруте.
— Впереди еще много работы. Планируем открыть новые диаметры, построить удобные и современные пригородные вокзалы, организовать еще больше комфортных пересадок и сделать из железнодорожного сообщения быстрый городской транспорт, — написал Сергей Собянин.
В заключение он поздравил проект с годовщиной и выразил благодарность специалистам, которые продолжают работу над ним.
Читайте также: Более 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦД на метро совершили москвичи за год