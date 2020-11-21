Сергей Собянин подвел итоги года работы МЦД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Первые два маршрута московских центральных диаметров (МЦД) были запущены ровно год назад, 21 ноября 2019 года. Итоги работы проекта подвел мэр столицы Сергей Собянин.

— Год назад столицу и Подмосковье связали Московские центральные диаметры. Транспортный мегапроект, который мы с РЖД и областью сделали в кратчайшие сроки — всего за два года, — отметил глава города на официальной странице «ВКонтакте».

По его словам, МЦД полностью интегрированы в транспортную сеть столицы. Пассажиры могут сделать пересадку на станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), в некоторых местах это можно сделать, не выходя на улицу, благодаря созданию теплых переходов.

Собянин подчеркнул, что маршруты диаметров связывают не только Москву и область. В городе начинают работать межрайонные связи, так что жители и гости столицы могут быстрее попасть из одного отдаленного района в другой.

Всего за год работы МЦД воспользовались свыше 130 миллионов человек. Как добавил мэр Москвы, на маршрутах действует удобная система тарифов и платежей, пересесть на метро можно бесплатно. Это позволило пассажирам сэкономить более 1,5 миллиарда рублей.

Глава города напомнил, что в 2020 году было открыто пять новых вокзалов, также специалисты реконструировали пять станций МЦД. Кроме того, на втором маршруте обновили парк поездов, до конца года обновление завершат и на первом маршруте.

— Впереди еще много работы. Планируем открыть новые диаметры, построить удобные и современные пригородные вокзалы, организовать еще больше комфортных пересадок и сделать из железнодорожного сообщения быстрый городской транспорт, — написал Сергей Собянин.

В заключение он поздравил проект с годовщиной и выразил благодарность специалистам, которые продолжают работу над ним.

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