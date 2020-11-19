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Более 6,5 тысячи вопросов обработал чат-бот метро Москвы в первые дни работы
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Более 6,5 тысячи вопросов обработал чат-бот метро Москвы в первые дни работы

Юлия Захарова

Город

Чат-бот Александра столичного метрополитена ответил более чем на 6,5 тысячи вопросов за два первых рабочих дня. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Со своими обязанностями бот справляется отлично: только в шести процентах случаев для ответа пользователям потребовалась помощь оператора — эти запросы были слишком длинные или без четких формулировок, — говорится в публикации.

Пассажиры интересовались у Александры способами проезда в определенные пункты назначения, спрашивали, достаточно ли времени у машинистов поездов на отдых. Также фиксировались вопросы о выборах президента в США и работе самого бота.

Кроме того, горожане делали комплименты Александре. «Ты прекрасна»; «Стараюсь смотреть за своими пикселями, спасибо», — писали они.

В Дептрансе напомнили, что бот доступен в приложении «Метро Москвы».

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