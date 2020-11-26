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Движение транспорта перекрыли на Большой Грузинской улице
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Движение транспорта перекрыли на Большой Грузинской улице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улицаКарта всех событий

В Москве на Большой Грузинской улице в районе дома № 69 перекрыли движение. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в четверг, 26 ноября.

Движение транспорта перекрыто по 1-й Брестской улице от Большой Грузинской улицы в сторону площади Тверской Заставы, уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов увеличили на Калужско-Рижской линии метро из-за проверки поезда.

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