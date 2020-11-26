Столичные власти не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Столичный метрополитен не планируют закрывать в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр столицы также выразил надежду на то, что горожане смогут свободно передвигаться в период главного праздника страны и любоваться видами новогодней Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что власти не планируют закрывать столицу на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Правительство города ориентируется только на реальную эпидемиологическую ситуацию при принятии решений.

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