Столичные власти не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь
Столичный метрополитен не планируют закрывать в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
— В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр столицы также выразил надежду на то, что горожане смогут свободно передвигаться в период главного праздника страны и любоваться видами новогодней Москвы.
Ранее Собянин рассказал, что власти не планируют закрывать столицу на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Правительство города ориентируется только на реальную эпидемиологическую ситуацию при принятии решений.
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