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Сергей Собянин оценил работу системы QR-кодов в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин оценил работу системы QR-кодов в Москве

Кирилл Николаев

Город

Система QR-кодов в столице работает достаточно эффективно. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Мы видим в случае заражения человека и получения положительного теста, куда этот гражданин ходил, в какие ресторанные заведения общепита, и предупреждаем людей, что они находились в зоне риска с этим человеком, — заявил глава города.

Сергей Собянин отметил, что система QR-кодов вводится в большинстве европейских стран.

Напомним, с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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QR-кодыМоскваСергей Собянин
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