Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к массовой вакцинации от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица готова к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 ноября, в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в городе открыто уже около 300 пунктов для этих целей.

— Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом, — сказал мэр.

Он отметил, что была создана информационная система для свободной записи москвичей на вакцинацию.

— Все это готово, мы, что называется, на низком старте, — сказал Сергей Собянин.

Глава города уточнил, что все москвичи, которые ранее были привиты вакциной «Спутник V» в рамках исследования, чувствуют себя хорошо.

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