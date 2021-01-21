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Столичных школьников пригласили на онлайн-занятия Мосводоканала и Мосприроды
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Столичных школьников пригласили на онлайн-занятия Мосводоканала и Мосприроды

Анастасия Волоснова

Город

Столичных школьников и студентов колледжей пригласили на онлайн-занятия об экологии. Лекции для детей проведут ведущие специалисты Мосводоканала и Мосприроды в рамках проекта «Профессиональные стажировки». Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Сотрудники Музея воды расскажут всем желающим об устройстве столичной канализации в пятницу, 22 января, в 14:00.

Ко Дню водно-болотных угодий Мосприрода организует встречи «В гостях у Водяного». С животным и растительным миром необычной среды детей познакомит главный специалист отдела экологического просвещения и учета животных Валерия Марковна Голубь 27 января и 3 февраля в 15:00.

Школьникам и студентам также расскажут об актуальных профессиях в сфере экологии. Дети узнают о работе зеленого архитектора, сити-фермера или специалиста по страхованию климатических рисков. Лекции проведет 10 февраля в 15:00 также Валерия Голубь.

Еще одно занятие Валерия Голубь проведет о воде и ее свойствах 24 февраля в 15:00.

Онлайн-занятие «Бумажный бум» пройдут 17 февраля в 15:00. Всем слушателям расскажут о производстве бумаги, чья роль начинает постепенно снижаться в век цифровых технологий. Лекция пройдет под руководством главного специалиста отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ «Мосприрода» Юлии Викторовны Фоминой.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на лекцию в личном кабинете.

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Мосприродаонлайн-обучениешкольники
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