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Московских школьников пригласили принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов»
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Московских школьников пригласили принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов»

Ксения Монахова

Образование

Столичных школьников приглашают принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов», который пройдет в режиме онлайн до 14 февраля.

Для учеников 6–11-х классов разработаны задания по математике. В свою очередь сдавать физику смогут учащиеся с 7-го по 11-й класс. На раздумья и отправку ответов у участников будет 24 часа.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте соревнований. Те школьники, которые удачно пройдут отборочный тур, а также победители и призеры финала 2020 года будут приглашены на финальный этап.

Напомним, олимпиада «Курчатов» проводится с 2012 года. Главной задачей соревнований является выявление у ребят творческих способностей и интереса к науке, а также поддержка талантливых детей. Каждый год в олимпиаде принимают участие тысячи столичных школьников, а также ребят из других субъектов России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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