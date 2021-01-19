Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Цикл телепрограмм по подготовке к экзаменам запустили для столичных выпускников
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Цикл телепрограмм по подготовке к экзаменам запустили для столичных выпускников

Анастасия Волоснова

Город

Цикл образовательных телепрограмм по подготовке к экзаменам был запущен для столичных школьников. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 19 января.

В частности, телепроект направлен на подготовку учащихся 9-х и 11-х классов к выпускным экзаменам, учащимся 6–8-х и 10-х классов он поможет в понимании наиболее трудных тем школьной программы.

Проект был осуществлен Московским центром качества образования (МЦКО) совместно с Московским образовательным телеканалом. По словам Анастасии Раковой, столичные власти запускают программу в том числе для того, чтобы помочь школьникам адаптироваться к очному обучению.

— Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам — в подготовке к государственной итоговой аттестации. Новый телепроект поможет ребятам лучше подготовиться к экзаменам и разобраться с решением сложных задач, — пояснила заместитель мэра столицы.

Для выпускников стартовала еженедельная программа «Субботы московского выпускника», в ходе которой эксперты МЦКО объясняют решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также отвечают на вопросы о государственной итоговой аттестации.

Для того чтобы выбрать тему следующего выпуска, школьникам необходимо принять участие в голосовании. Оно будет проходить еженедельно — с понедельника по среду, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Для московских школьников назвали три лучших юбилейных урока по иностранным языкам

Анастасия Раковаэкзаменшкольники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Все мнения
О проекте