Цикл телепрограмм по подготовке к экзаменам запустили для столичных выпускников

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

— Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам — в подготовке к государственной итоговой аттестации. Новый телепроект поможет ребятам лучше подготовиться к экзаменам и разобраться с решением сложных задач, — пояснила заместитель мэра столицы.

Для выпускников стартовала еженедельная программа «Субботы московского выпускника», в ходе которой эксперты МЦКО объясняют решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также отвечают на вопросы о государственной итоговой аттестации.

Для того чтобы выбрать тему следующего выпуска, школьникам необходимо принять участие в голосовании. Оно будет проходить еженедельно — с понедельника по среду, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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