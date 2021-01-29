Редкую краснокнижную утку чирка-свистунка обнаружили в столице

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На реке Яузе заметили утку, имеющую первую категорию редкости в столичной Красной книге. Об этом в пятницу, 29 января, рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Уточняется, что на столичных водоемах обитает много водоплавающих птиц. Однако именно чирка-свистунка можно увидеть крайне редко. Этот вид уток находится под угрозой исчезновения.

— И тем не менее единичные особи все же встречаются в пределах города. Самца чирка-свистунка с тремя самками заметил сотрудник Мосприроды на реке Яузе зимой, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что эти утки мигрируют с наступлением холодов. Однако некоторые остаются на зиму на открытых водных участках столицы.

Отмечается, что птицы вели себя достаточно настороженно. При виде людей взлетали и перемещались в другое безопасное место. Специалисты Мосприроды заметили, что самец переместился выше по течению и стал сильно свистеть, зазывая к себе самку. Отсюда и слово «свистунок» в названии этих уток.

Чирок-свистунок — самая маленькая речная утка, сообщает агентство «Москва».

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